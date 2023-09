PSG : Transfert de Verratti, Mbappé sort du silence

Hugo Chirossel

Après 11 ans, Marco Verratti n’est désormais plus un joueur du PSG. L’international italien a rejoint Al-Arabi, au Qatar, où il s’est engagé pour trois saisons. Le départ du milieu de terrain parisien a été officialisé ce mercredi. Kylian Mbappé n’a pas tardé à réagir et a envoyé un beau message à son désormais ancien coéquipier.

C’était attendu, mais c’est désormais officiel : Marco Verratti n’est plus un joueur du PSG. Annoncé sur le départ tout au long du mercato estival, l’Italien, arrivé en 2012 à Paris, a pris la direction d’Al-Arabi, au Qatar, où il a signé un contrat de trois ans, jusqu'en juin 2026.

« Le Club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon cœur »

« J’ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d’une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées. Paris, le Club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon cœur. Je serai Parisien pour toujours », a déclaré Marco Verratti après l’annonce de son transfert.

« L'un des meilleurs joueurs que j'ai pu voir »