PSG : Verratti lâche ses vérités après son transfert

Thibault Morlain

C’est désormais officiel, Marco Verratti n’est plus un joueur du PSG. En effet, c’était attendu depuis plusieurs jours maintenant, l’Italien s’est engagé ce mercredi au Qatar avec le club d’Al-Arabi. Après Pescara et le PSG, Verratti va donc entamer un nouveau défi dans sa carrière. A l’aube de cette nouvelle aventure, l’ex-Parisien a pris la parole pour évoquer son départ du club de la capitale après 11 ans à Paris.

Le PSG a fait un grand ménage durant ce mercato estival. Après avoir laissé partir Lionel Messi et Sergio Ramos, arrivés au terme de leur contrat, le club de la capitale s’est débarrassé de certaines de ses plus grandes stars. Neymar a ainsi été vendu à Al-Hilal en Arabie saoudite et ce mercredi, c’est le transfert de Marco Verratti qui a été officialisé. Un temps annoncé dans le viseur du nouveau club de Neymar, l’Italien s’est finalement envolé pour le Qatar. Le voilà aujourd’hui engagé avec Al-Arabi.

Officiel : Le PSG fait ses adieux à Marco Verratti https://t.co/p6NvhPvzpu pic.twitter.com/V4XcwyEMfV — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

« Je serai Parisien pour toujours »

C’est une page de l’histoire du PSG qui se tourne ce mercredi. Après 11 ans à Paris, Marco Verratti s’en va, lui qui laissera son empreinte dans la capitale. Prenant la parole pour les médias du PSG, le nouveau joueur d’Al-Arabi a confié à propos de la fin de son aventure parisienne : « J’ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d’une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées. Paris, le Club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon coeur. Je serai Parisien pour toujours ».

« Marco restera à jamais lié au Paris Saint-Germain »