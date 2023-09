Officiel : Le PSG fait ses adieux à Marco Verratti

C’est désormais officiel, Marco Verratti n’est plus un joueur du PSG. Comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, l’Italien s’est engagé avec le club qatari d’Al-Arabi. C’est donc la fin d’une aventure de 11 ans pour Verratti, arrivé en 2012 au PSG en provenance de Pescara. Le club de la capitale a donc lâché son milieu de terrain et Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole.

Arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique ne comptait pas sur Marco Verratti pour cette saison. L’Italien a donc été invité à se trouver un nouveau club, lui qui avait pourtant encore un contrat jusqu’en 2026. Annoncé un temps en Arabie saoudite, Verratti s’est finalement engagé au Qatar. Désormais, le milieu de terrain est un joueur d’Al-Arabi.

HERE WE GO! 🔴⚪️#فيراتي_عرباوي #العربي pic.twitter.com/DkpwTV3xh3