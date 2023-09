PSG : Transfert à 45M€, c'est signé

Pierrick Levallet

Marco Verratti n’est plus un joueur du PSG. N’étant plus vraiment en odeur de sainteté dans la capitale, l’international italien a donné son feu vert pour son transfert. Al-Arabi a longtemps poussé et a fini par se mettre d’accord avec le PSG pour le champion d’Europe. Ce dernier était d’ailleurs au Qatar pour boucler son transfert au cours des dernières heures.

C'est la fin entre le PSG et Verratti

En effet, Marco Verratti a passé sa visite médicale afin de finaliser son transfert à Al-Arabi. Aucun problème n’a été décelé pendant les tests médicaux. Tout serait désormais acté pour que l’arrivée de l’Italien au sein du club qatarien soit officielle.

Marco Verratti has signed in today as new Al Arabi player, plan confirmed 🇶🇦Paris Saint-Germain receive €45m fee for Italian midfielder 🦉🇮🇹 pic.twitter.com/OeQYTLnje5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2023

Verratti a signé au Qatar !

Comme le rapporte Fabrizio Romano, Marco Verratti a signé son contrat avec Al-Arabi ce mardi, comme prévu. Le PSG devrait bien recevoir 45M€ pour le transfert du milieu de terrain de 30 ans. L’international italien va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière après avoir passé plus de dix ans dans la capitale.