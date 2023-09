Verratti poussé vers la sortie, le PSG se fait dézinguer

Axel Cornic

Le départ de Marco Verratti, qui n’a clairement plus sa place au Paris Saint-Germain, n’est plus qu’une question de temps. L’Italien se trouve actuellement au Qatar pour signer en faveur d’Al Arabi et si rien n’est encore officiel, plusieurs clichés ont déjà fuité sur les réseaux sociaux le montrant notamment avec le maillot de son nouveau club.

Marco Verratti et le PSG, c’est terminé. Après onze années passées ensemble, les deux se quittent d’une manière assez brusque, avec le club parisien qui ne souhaitait clairement plus continuer avec le milieu de terrain italien.

« Tout le monde le critiquait, il a eu raison de partir »

Contacté par TMW , celui qui a été le président de Marco Verratti à Pescara valide totalement ce choix de quitter le PSG pour tenter le pari au Qatar. « Tout le monde le critiquait, il a eu raison de partir » a expliqué Daniele Sebastiani, pas vraiment tendre envers le club parisien.

« Il a tout donné à Paris »