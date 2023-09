Cristiano Ronaldo : Il l’annonce, l’Arabie saoudite prépare du lourd !

Thomas Bourseau

Le feuilleton Cristiano Ronaldo a animé le pré-mercato hivernal de 2023, mais au final, le Portugais a fait un pari en rejoignant la Saudi Pro League qui semble s’être avéré payant au vu des multiples transferts XXL bouclés par le championnat saoudien cet été. Une stratégie bâtie autour de Ronaldo. L’Arabie saoudite prévoirait de frapper encore plus fort l’été prochain.

Cristiano Ronaldo a « ouvert la boîte de Pandore » en rejoignant la Saudi Pro League l’hiver dernier. Ce sont les propres mots du principal intéressé prononcés après l’annonce de la signature de Karim Benzema à Al-Ittihad. La star d’Al-Nassr qui a vu débarquer Sadio Mané et Marcelo Brozovic à l’intersaison est la figure de proue du projet saoudien du développement de son football.

«Avec Ronaldo ? Il était déjà très clair qu'ils voulaient réaliser un super projet»

C’est en effet le discours tenu par Fabrizio Romano. Pour sa rubrique publiée sur CaughtOffside , le journaliste italien a reconnu que c’était le plan initial et assumé de l’Arabie saoudite dès lors que Cristiano Ronaldo avait accepté de rejoindre l’élite du football saoudien. « Lorsque j'étais en Arabie saoudite en janvier et qu'ils ont présenté Cristiano Ronaldo au monde entier, en tant que visage du projet saoudien, il était déjà très clair qu'ils voulaient réaliser un super projet, et la signature de Ronaldo était cruciale, car amener quelqu'un comme lui est énorme pour la crédibilité ».

