Il hallucine avec Cristiano Ronaldo

En fin d’année dernière, Cristiano Ronaldo lançait le mouvement qui allait mettre le feu en mercato en rejoignant le championnat saoudien. Le quintuple Ballon d’Or a effectivement signé à Al-Nassr. Un choix qui enchante Luis Castro qui a pris la succession de Rudi Garcia sur le banc du club de Cristiano Ronaldo.

Après la Coupe du monde, lorsque Cristiano Ronaldo, dont le contrat avait été résilié par Manchester United, a décidé de rejoindre Al Nassr, la surprise était grande. Mais quelques mois plus tard, de nombreuses stars du football ont décidé d'imiter le quintuple Ballon d'Or en rejoignant l'Arabie Saoudite à l'image de Karim Benzema, Ngolo Kanté ou encore Sadio Mané, qui est d'ailleurs le coéquipier du Portugais. Et Luis Castro, qui remplacé Rudi Garcia sur le banc du club saoudien, ne cache pas sa joie de pouvoir compter sur Cristiano Ronaldo dans son effectif.

Luis Castro s'enflamme pour Cristiano Ronaldo

« C’est une joie d’avoir Cristiano Ronaldo dans l’équipe, ainsi que tous les autres joueurs que j’ai eus. C’est un joueur qui est une référence mondiale pour ce qu’il fait sur et en dehors du terrain et pour la façon dont il réfléchit et parle du football. C’est gratifiant », confie le coach d’Al Nassr pour The Thinking Football Summit , avant d’en rajouter une couche.

«C’est une joie d’avoir Cristiano Ronaldo dans l’équipe»