Le mercato de folie du PSG

Arnaud De Kanel

Comme chaque été, le PSG s'est montré très actif sur le marché des transferts. Avec l'arrivée de Luis Enrique, les dirigeants parisiens ont procédé à une énorme revue d'effectif avec plusieurs départs majeurs, douze arrivées et surtout, la conservation de Kylian Mbappé.

Le PSG sortait de sa pire saison sous l'ère QSI. Pour corriger le tir, Nasser Al-Khelaïfi a fait le choix de licencier Christophe Galtier pour le remplacer par Luis Enrique. L'ancien entraineur du Barça, qui était à l'origine de la remontada, va pouvoir composer avec un effectif fourni comme rarement. Luis Campos a œuvré et il a enchaîné les recrues de qualité. L'été a encore une fois été agité à Paris.

Un PSG intenable sur le mercato

Le PSG avait besoin de se renforcer, c'est chose faite. En début de mercato, le club parisien avait commencé l'écriture d'une nouvelle page en décidant de se séparer de Leo Messi et de Sergio Ramos. Au mois d'août, c'est Neymar qui emboitait le pas pour rejoindre Al-Hilal. Plusieurs autres joueurs qui n'étaient pas dans les plans ont également trouvé une porte de sortie. C'est le cas d'Abdou Diallo, El Chadaille Bistshiabu, Mauro Icardi, Gini Wijnaldum, Leandro Paredes, Renato Sanches, Juan Bernat, Ismael Gharbi ou encore Colin Dagba. Ces départs ont permis d'enregistrer l'arrivée de douze recrues, soit une équipe complète. La plus chère d'entre-elle, Randal Kolo Muani, suivie par Gonçalo Ramos et Manuel Ugarte. Viennent ensuite Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Bradley Barcola, Kang-In Lee, Xavi Simons, Milan Skriniar, Marco Asensio, Cher Ndour et Arnau Tenas. Et pour couronner le tout, Kylian Mbappé est resté.

Un entraineur satisfait