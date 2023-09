Après Mbappé, le Real Madrid récidive pour un gros transfert

Hugo Chirossel

Alors que le feuilleton autour de son avenir au PSG a encore animé le mercato estival, Kylian Mbappé a été lié à un possible départ pour le Real Madrid. Cependant, la Casa Blanca n’a finalement jamais bougé dans ce dossier et attendait un signe de l’international français. Une stratégie que les Merengue sont en train de reproduire pour s’attacher les services d’Alphonso Davies.

Comme souvent, Kylian Mbappé a encore beaucoup fait parler de lui cet été. En refusant de prolonger son contrat avec le PSG, le capitaine de l’équipe de France a entretenu le flou autour de son avenir et relancé les rumeurs de transferts. Dans ces conditions, Kylian Mbappé était forcément lié au Real Madrid, club où il a failli s’engager l’année dernière, avant de changer d’avis au dernier moment.

Le Real Madrid n’a pas bougé pour Mbappé

Le Real Madrid avait d’ailleurs mal vécu ce revirement de situation, ce qui explique sa position d’attente lors de ce mercato estival. En effet, la Casa Blanca n’a jamais avancé ses pions pour s’attacher les services de Kylian Mbappé cet été, malgré tous les doutes qu’il y avait au sujet de son avenir au PSG. Les Merengue attendaient un signe de l’attaquant français avant de passer à l’action. Désormais, ils semblent appliquer la même stratégie dans un autre dossier.

Le Real Madrid attend pour Alphonso Davies

En effet, comme indiqué par Marca , le Real Madrid est intéressé par Alphonso Davies. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international canadien n’a pas encore prolongé avec le Bayern Munich. Les Bavarois pourraient donc être forcés de s’en séparer l’été prochain afin de récupérer une indemnité de transfert. Mais comme ils l’ont fait avec Kylian Mbappé, les Merengue n’ont entamé aucun mouvement dans ce dossier à l’heure actuelle, et ce malgré les propos de l’agent d’Alphonso Davies.

« Vous êtes fier quand vous voyez que quelqu'un que vous dirigez est lié au Real Madrid »