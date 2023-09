PSG : Un projet titanesque proposé à Mbappé, la réponse du Real Madrid

Axel Cornic

A l’image de ce qu’ont été Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pendant quinze ans, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont en train de s’affirmer comme les nouvelles grandes stars de la planète football. Et leurs routes pourraient se croiser, puisqu’en Espagne certains médias assurent que le Real Madrid aurait un énorme projet pour les deux.

Depuis l’époque des Galactiques, Florentino Pérez semble vouloir recréer un Real Madrid avec les plus grandes stars mondiales. Et quoi de mieux pour assouvir sa folie des grandeurs que les deux prodiges que sont Erling Haaland et Kylian Mbappé, qui ont d’ailleurs déjà été approchés par les Madrilènes dans un passé récent.

Rendez-vous en 2024 pour Haaland ?

Depuis son explosion au RB Salzbourg, le géant norvégien a souvent été lié à une possible arrivée au Real Madrid. D’ailleurs, le départ de Karim Benzema cet été a relancé les débats, mais il semble extrêmement compliqué d’aller arracher Erling Haaland à Manchester City maintenant, alors que son contrat court jusqu’en 2024. Ainsi, de l’autre côté des Pyrénées on laisse entendre que les Merengue souhaiteraient plutôt attendre l’été 2024 et l’activation d’une clause de départ à 200M€.

En attendant de voir ce que fera Mbappé

Pour Kylian Mbappé, son histoire a toujours été intriquée avec celle du Real Madrid. Depuis son plus jeune âge, le Français semble être destiné à rejoindre le club madrilène. Sauf qu’il l’a snobé par deux fois déjà ! La première lors de son transfert en 2017 et la seconde en 2022, lorsqu’il a signé une prolongation record avec le PSG. Et la troisième pourrait bien arriver dans les prochains mois, même si on ne sait pas encore quel compromis il a trouvé avec son club pour sortir du loft des indésirables.

