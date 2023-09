Mercato : Un départ majeur se prépare au PSG

Alexis Brunet

Le PSG en a fini avec le mercato, du moins pour ce qui est des arrivées, car certains joueurs peuvent encore rejoindre des championnats plus exotiques, où le marché des transferts est encore ouvert. L'heure est donc au bilan, et contrairement à l'année dernière, Luis Campos a plutôt bien réussi sa mission. Pourtant, le Portugais est menacé à Paris, et son cas pourrait faire l'objet de discussions prochainement.

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur le terrain de l'OL. Le club de la capitale ne pourra malheureusement pas encore voir évoluer sa dernière recrue en date, puisque Randal Kolo Muani est blessé, et il n'est pas dans le groupe. Ce n'est pas le cas de Bradley Barcola, qui lui est bien là, et il pourrait même disputer quelques minutes contre son ancienne équipe.

Le PSG a réalisé un gros mercato

Avec Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, le PSG a mis la main sur deux attaquants très courtisés. L'ancien Lyonnais fait partie des plus gros cracks de sa génération, alors que le joueur passé par Francfort a impressionné toute l'Europe la saison dernière avec ses belles performances. Paris a aussi complété son secteur offensif avec la signature de Dembélé, Ramos, Asensio et Kang-in Lee, de quoi être armé convenablement.

Campos est menacé