Cette recrue passe aux aveux, le PSG va adorer

Le PSG est certes parvenu à ses fins, mais il aura fallu patienter jusqu’aux ultimes moments du mercato estival pour voir Randal Kolo Muani devenir un joueur du Paris Saint-Germain. Un rêve éveillé pour le natif de Bondy qui veut marquer au Parc des princes pour les supporters. D’ailleurs, il a révélé sa première action après que son transfert ait été bouclé.

Le Paris Saint-Germain a frappé fort en fin de mercato. Pendant un bon moment, le comité de direction du club de la capitale courait derrière l’OL et l’Eintracht Francfort afin de boucler les transferts de Bradley Barcola et de Randal Kolo Muani.

La confidence de Kolo Muani sur l’annonce de son transfert

Pour ce qui est de l’international français de 24 ans, il aura fallu attendre les dernières heures du mercato pour qu’un accord soit trouvé entre l’Eintracht Francfort et le PSG et non sans rebondissements. Vendredi soir, Randal Kolo Muani a pu exulter en appelant sa famille avec la bonne nouvelle au bout du fil. Pour le format des « 75 secondes » du service communication du PSG, Kolo Muani a livré le message suivant. « La première personne à qui j’ai annoncé mon transfert à Paris ? Mes parents et mes frères et soeurs ».

«Mon rêve ? De marquer au Parc des princes»