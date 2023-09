Kolo Muani, Verratti... Toutes les infos mercato du 2 septembre

La rédaction

Alors que le marché des transferts a fermé ses portes ce vendredi soir à 23h59 en France, les clubs de l'hexagone ont officialisé leurs dernières arrivées. Mais dans le sens des départs, des opérations sont encore possibles. En effet, certains pays, qui n'ont pas fermé leur marché, peuvent faire des emplettes en Ligue 1 et ailleurs en Europe. En ce mercato prolongé, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos.

Le PSG a lâché 95M€ pour Kolo Muani

Alors que le mercato estival fermait ses portes ce vendredi soir à 23h59, le PSG a réussi à finaliser un coup de dernière minute. En effet, le club de la capitale a officialisé l'arrivée de Randal Kolo Muani, qui s'est engagé pour une durée de cinq saisons. Dans un communiqué publié sur son compte officiel, l'Eintracht Francfort a annoncé que le PSG avait payé 95M€ pour le transfert du Français.



Un transfert à Al Ettifaq pour Wijnaldum ?

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Georginio Wijnaldum serait encore et toujours poussé vers la sortie par sa direction. Alors que le mercato français a fermé ses portes, le club de la capitale pourrait envoyer son milieu de terrain néerlandais vers l'Arabie Saoudite. Selon les informations RMC Sport , le PSG aurait bouclé le départ de Georginio Wijnaldum vers Al Ettifaq, et ce, pour une somme légèrement inférieure à 10M€.



Le PSG espère récurer 65M€ grâce à Verratti et Draxler

Alors que le mercato estival a fermé ses portes en France, le PSG peut encore espérer boucler plusieurs ventes. Alors que les marchés saoudiens et qataris n'ont pas encore fermé leurs portes, le club de la capitale aimerait en profiter pour se débarrasser de Marco Verratti et Julian Draxler. En effet, l'Italien serait suivi par Al Arabi, tandis que l'Allemand aurait la cote au Qatar. Et à en croire L'Equipe , le PSG pourrait récupérer 65M€ au total pour ces deux ventes.



PSG : Kolo Muani jubile après son transfert