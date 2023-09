Surprise, le PSG prépare un double coup à 65M€

Jean de Teyssière

Le mercato a fermé ses portes ce samedi à minuit. En France, les clubs n'ont plus le droit d'acheter de joueurs, sauf s'ils utilisent leur joker, et ce, uniquement sur le marché français. Ils peuvent néanmoins encore vendre et c'est le cas du PSG qui compte bien continuer à épurer son effectif, avec notamment les départs de Marco Verratti et de Julian Draxler, qui pourraient d'ailleurs rapporter entre 60 et 65M€ au club.

Le PSG aura été actif comme rarement il l'a été par le passé sur le marché des transferts. Onze recrues (douze si l'on compte Xavi Simons) sont arrivés au PSG cet été, tandis que dix-sept joueurs ont quitté l'effectif de Luis Enrique. Un sacré coup de balai pour le PSG, qui a notamment réussi à se débarrasser des gros salaires, comme ceux de Neymar, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos. Mais le PSG n'a pas encore terminé son opération grande ménage.

Direction le Qatar pour Draxler ?

Heureusement pour le PSG que la fin du mercato ne se limite qu'aux arrivées. Car le club parisien n'a pas encore terminé son coup de balai, préparant encore quelques départs. Le champion du monde 2014 avec l'Allemagne, Julian Draxler ne fait plus partie des plans parisiens depuis de nombreuses saisons et son aventure parisienne devrait prendre fin cet été. Selon L'Équipe , son transfert dans un club qatari, dont le nom n'a pas fuité, a avancé sérieusement ces dernières heures, et il devrait rapporter environ entre 10 et 15M€ au PSG selon les bonus.

Verratti va aller à Al-Arabi