PSG : La surprenante annonce de Dembélé sur Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner les saisons passant. En 2022, le champion du monde tricolore s’est rapproché de la barre des 60 buts inscrits sur l’année civile. Avec ses 56 réalisations, Mbappé a été le meilleur buteur de l’année. De quoi impressionner Ousmane Dembélé qui, en sa qualité de nouveau coéquipier au PSG, lui a fait passer un message.

En mars dernier, Kylian Mbappé devenait le meilleur buteur de l’histoire du PSG en inscrivant son 201ème but avec le club, dépassant par la même occasion Edinson Cavani au classement. La preuve du sens du but du champion du monde tricolore qui est à présent l’unique réelle star en attaque au PSG avec les départs de Neymar et de Lionel Messi.

Ousmane Dembélé est impressionné par Kylian Mbappé

Ousmane Dembélé a débarqué du FC Barcelone et pour Prime Video Sport , le nouveau lieutenant de Kylian Mbappé dans le secteur du PSG compte bien lui délivrer de multiples passes décisives. Mais pour ce faire, il réclame une contrepartie assez cocasse à Kylian Mbappé.

Mercato : Le PSG n'en a pas encore terminé avec Mbappé https://t.co/Czeajg3fAx pic.twitter.com/j5KtIhL2Wy — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

«Mbappé ? Il a intérêt à tirer»