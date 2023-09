PSG : Un rendez-vous immanquable pour Mbappé ? Deschamps s’en mêle

Thomas Bourseau

Le PSG avait refusé que Kylian Mbappé participe aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 après l’Euro perdu par l’équipe de France en 1/8ème de finale. L’été prochain, les Jeux se dérouleront à Paris, dans la ville de Mbappé qui représente mondialement le PSG depuis les départs de Neymar et de Lionel Messi. Didier Deschamps a mis les pieds dans le plat.

Kylian Mbappé a un rêve : les Jeux Olympiques. Étant parvenu à s’asseoir sur le toit du monde avec l’équipe de France en Russie en 2018, le meilleur buteur de l’histoire du PSG souhaite désormais décrocher l’or olympique et ne l’a d’ailleurs pas caché par le passé.

Après son échec pour Tokyo, Mbappé enfin olympique à Paris ?

Le PSG s’est opposé à sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Se pourrait-il que ce soit le même refrain pour les prochaines olympiades ? La situation contractuelle de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain fait déjà beaucoup parler et cet évènement pourrait faire partie intégrante des discussions.

«Vous êtes dans du fantasme»