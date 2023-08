PSG : Kylian Mbappé refuse une fortune, l’UEFA réagit

Jean de Teyssière

Le PSG, lors de son bras de fer avec Kylian Mbappé cet été, avait accepté une offre de 300M€ du club saoudien d'Al-Hilal pour recruter le numéro 10 français. Mais Kylian Mbappé avait refusé de faire ses bagages et faisait une croix sur un salaire annuel de 700M€. L'ambition de Mbappé l'a empêché d'aller en Arabie saoudite, ce que souligne et approuve le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin.

La fin du mercato approche à grands pas puisque le 1er septembre à 23h59 marquera la clôture de la fenêtre estivale en France. L'avenir de Kylian Mbappé n'est toujours pas scellé, lui qui n'a pas encore prolongé avec le PSG, ni accepté une offre d'un autre club. Il aurait pu le faire fin juillet, puisque le club saoudien d'Al-Hilal lui proposait une somme XXL...

« Ce n'est pas la bonne manière de faire »

Dans une interview accordée à L'Équipe , le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin a été interrogé sur l'essor du football saoudien et surtout sa capacité à attirer des joueurs renommés : « Ce n’est pas un danger. On a connu une approche similaire de la Chine, qui achetait des joueurs en fin de carrière en leur offrant beaucoup d’argent. Résultat : le football chinois ne s’est pas développé et ne s’est pas qualifié pour la Coupe du monde après cela. Ce n’est pas la bonne manière de faire, ils devraient travailler sur la formation des joueurs et des entraîneurs, mais ce n’est pas mon problème. »

« Mbappé ne rêve pas d'Arabie saoudite »