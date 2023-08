Il part au clash pour son transfert, Kolo Muani va-t-il signer au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'Eintracht Francfort continue de se montrer très ferme concernant le transfert de Randal Kolo Muani, l'attaquant français n'a pas hésité à partir au clash pour forcer sa signature au PSG. Encore faut-il que les deux clubs parviennent à un accord, ce qui n'est pas encore gagné. Mais le natif de Bondy finira-t-il par signer au PSG avant la fermeture du mercato ?

D'ici vendredi soir, le PSG tentera de poursuivre son recrutement en bouclant notamment le transfert de deux nouveaux attaquants à savoir Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Concernant le premier, cela semble bouclé puisqu'un accord avec l'OL a été trouvé pour un transfert avoisinant les 45M€, hors bonus. En revanche, concernant l'international français, c'est beaucoup plus compliqué compte tenu des exigences de l'Eintracht Francfort qui a refusé une nouvelle offre du PSG avoisinant les 65M€, hors bonus, avec Hugo Ekitike dans le deal. Une situation qui a poussé Kolo Muani à partir au clash. Mais cela sera-t-il suffisant pour convaincre son club de le lâcher ?

Le PSG passe à l’action pour ce crack https://t.co/LxboeJIN8E pic.twitter.com/cPIIEp5nmY — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Kolo Muani part au clash

En effet, mardi soir auprès de Sky Sport , l'ancien Nantais s'est montré catégorique : « Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain m'a fait une offre record. Un transfert à Paris est pour moi une opportunité unique. J'aimerais aller à Paris et j'en ai informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert soit désormais possible pour moi ». Et à la parole, Randal Kolo Muani a ajouté les actes. Ainsi, l'attaquant français a séché l'entraîneur de son club et ne sera donc pas présent pour le barrage retour de Ligue Europa ce jeudi soir contre le Levski Sofia.

L'Eintracht Francfort hausse le ton