Transferts : Surprise, une autre star débarque en France ?

Pierrick Levallet

Alors que la situation semble bloquée entre le PSG et l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani serait déterminé à mettre la pression sur le club allemand pour son transfert. L'attaquant de 24 ans aurait ainsi débarqué à Paris en attendant que le dossier se décante. Mais l'international français ne devrait pas être le seul grand nom à arriver en France.

Alors que la fin du mercato approche, le PSG s’active pour boucler deux dossiers. En plus de Bradley Barcola, le club de la capitale cherche à accélérer les choses pour le transfert de Randal Kolo Muani. Ce dernier a d’ailleurs décidé de mettre la pression sur l’Eintracht Francfort, qui bloque pour le moment son départ.

PSG : Clash sur le mercato, un joueur à Paris pour signer ? https://t.co/M1WZR4YY2j pic.twitter.com/vN7uMa0pCE — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

En attendant son transfert au PSG, Kolo Muani débarque à Paris

Ainsi, Fabrizio Romano, L’Equipe et RMC Sport ont révélé que Randal Kolo Muani était bien arrivé à Paris ce mercredi. Le buteur de 24 ans est venu retrouver ses proches en attendant que la situation entre le PSG et l’Eintracht Francfort se décante. Le natif de Bondy a donc séché l'entraînement avec son club et ratera le barrage retour de Ligue Europa jeudi soir contre le Levski Sofia avant de forcer son transfert. Mais l’international français ne devrait pas être le seul gros nom à débarquer en France.

