PSG : C’est confirmé, il débarque à Paris pour son transfert !

Désireux de rallier le PSG au plus vite, Randal Kolo Muani est en train de forcer la main à l'Eintracht Francfort et a séché l'entraînement du jour avec le club allemand. D'ailleurs, comme révélé un peu plus tôt par la presse étrangère, le buteur de l'équipe de France se trouve actuellement à Paris pour accélérer la cadence.

Quelle sera l'issue du feuilleton Randal Kolo Muani, qui vient d'entamer un véritable bras de fer avec son club de l'Eintracht Francfort afin de pousser pour son transfert en direction du PSG ? L'ancien Nantais, mécontent que ses dirigeants continuent de repousser les offres formulées par le club parisien à son sujet, a donc décidé de sécher l'entraînement de ce mercredi. Mais ce n'est pas tout.

Kolo Muani est à Paris

Le journaliste Fabrizio Romano a révélé que Randal Kolo Muani se trouvait actuellement à Paris afin d'optimiser ses chances de pouvoir être transféré au PSG, et c'est au tour de RMC Sport et L'EQUIPE de confirmer cette information. Le joueur de Francfort se trouve donc dans la capitale, avec ses proches, en attendant que la situation se décante.

Un forcing intense pour rallier le PSG

Pour rappel, depuis déjà plusieurs semaines, Randal Kolo Muani avait informé ses dirigeants qu'il souhaitait pouvoir rallier le PSG au plus vite avec qui il a déjà trouvé un accord contractuel. La suite au prochain épisode...