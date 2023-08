PSG : Il part au clash pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato estival ferme ses portes en fin de semaine, le PSG espère boucler le transfert de Randal Kolo Muani avant l’échéance, et ce dernier y met du sien. Après sa déclaration publique sur sa volonté de rallier la capitale, l’attaquant de l’équipe de France a décidé de sécher l’entraînement du jour avec l'Eintracht Francfort.

Ce n’est désormais plus un secret, le PSG veut s’attacher les services de Randal Kolo Muani, et la réciproque est vraie. Les deux parties se sont entendues sur les bases d’un contrat de cinq ans, mais l'Eintracht Francfort reste inflexible pour son attaquant. Le PSG aurait vu sa troisième proposition refusée par la formation allemande, celle-ci étant estimée à 65 M€, hors bonus, plus le transfert d'Hugo Ekitike selon L’Équipe . Randal Kolo Muani a ainsi décidé d’y mettre du sien pour débloquer sa situation.

Kolo Muani sèche l’entraînement

D’après les informations divulguées par RMC , Randal Kolo Muani a décidé de ne pas se rendre au centre d’entraînement de l'Eintracht Francfort ce mercredi. Une nouvelle étape importante qui intervient au lendemain de la prise de parole de l’international français, poussant pour son transfert.

« J'aimerais aller à Paris »