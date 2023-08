PSG : Un club lâche l'affaire dans le feuilleton Verratti

Benjamin Labrousse

Visiblement, Marco Verratti n’entre plus dans les plans du PSG qui cherche à le vendre. Courtisé majoritairement en Arabie Saoudite et au Qatar, le milieu de terrain se rapproche d’Al-Arabi. Du côté saoudien, si Al-Hilal espère encore recruter le joueur de 30 ans, Al-Ahli a abandonné la piste de son côté.

Le mercato du PSG pourrait connaître plusieurs rebondissements d’ici le 31 août à minuit. Si le club parisien semble toujours aussi déterminé à conclure les arrivées de Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola, Paris pourrait également réaliser une dernière vente majeure.

Verratti pourrait être vendu au Qatar

Alors que le PSG a entamé son cycle de renouvellement d’effectif cet été, Marco Verratti n’a jamais été aussi proche d’un départ. Comme nous vous le révélions en exclusivité le 14 août dernier, le transfert du milieu de terrain de 30 ans vers l’Arabie Saoudite était acté. Mais depuis, plusieurs facteurs semblent diriger Marco Verratti vers le Qatar, où Al-Arabi serait désormais en pole position pour recruter la star du PSG.

Ça se complique pour Verratti en Arabie Saoudite