Transfert historique en préparation, ça ne va pas plaire à Neymar

La Saudi Pro League n’a pas terminé de piocher dans les clubs européens afin de poursuivre le développement de son football. Après Cristiano Ronaldo et plus récemment Neymar, c’est Mohamed Salah qui est courtisé par un club saoudien. En acceptant d’imiter Sadio Mané et Roberto Firmino, Salah toucherait le jackpot, de quoi potentiellement rendre Neymar jaloux. Explications.

Le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre prochain. D’ici là, de nombreux mouvements pourraient être opérés et notamment en Arabie saoudite qui, pour sa part, voit son marché se clôturer le 20 septembre prochain. Cet été, Neymar, Roberto Firmino, Sadio Mané ou encore Fabinho ont rejoint la Saudi Pro League. Et maintenant ? Cap sur Mohamed Salah.

Neymar débarque en Arabie saoudite pour un total de 100M€

Neymar a été recruté à prix d’or par Al-Hilal cet été. Pour s’attacher les services de l’ancien numéro 10 du PSG, le club saoudien a déboursé la somme de 80M€ qui deviendrait 100M€ si les bonus étaient atteints. Neymar aussi a été gagnant d’un point de vue financier puisqu’il toucherait 200M€ si tous les bonus et les contrats marketing étaient remplis dans leur intégralité. Cristiano Ronaldo percevrait des revenus similaires à l’instant T, mais Mohamed Salah pourrait rejoindre le club.

150M€ pour Salah ? Du jamais vu depuis le transfert de Neymar