PSG : Carton pour Mbappé grâce au mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après une longue période d'incertitude, Kylian Mbappé a finalement été réintégré par le PSG et s'apprête même à rester cette saison. Ce retour au premier plan, combiné aux nombreuses recrues du mercato bouclées par la direction parisienne, devraient permettre de faire une saison XXL selon Andy Delort qui livre son analyse sur le sujet.

Et c'est reparti de plus belle pour Kylian Mbappé au PSG ! Après avoir vécu une mise à l'écart pendant une bonne partie de l'été en raison de son refus de prolonger, l'attaquant tricolore a été réintégré et reste même sur un doublé décisif face au RC Lens, en championnat (3-1). En plus de cela, le PSG peut compter sur des recrues du mercato en forme comme Manuel Ugarte, Lucas Hernandez ou encore Ousmane Dembélé. Et certains observateurs semblent déjà très enthousiastes.

PSG : Thierry Henry évoque le rêve de Mbappé https://t.co/quVkCoJWPT pic.twitter.com/GoqzSJAStb — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

Delort voit du mieux au PSG

Sur RMC Sport, le buteur international algérien Andy Delort juge l'évolution du PSG avec les choix forts qui ont été faits cet été : « Quand on faisait les vidéos d'avant-match, ça sautait aux yeux que les trois de devant ne défendaient pas trop et que ce n'était pas le Paris d'il y a deux ou trois ans, qui était équilibré », indique l'ancien joueur du FC Nantes.

« Mbappé va faire une grosse saison »