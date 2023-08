C’est annoncé, l’OM prépare encore des surprises sur le mercato

Hugo Chirossel

L’OM s’est fixé deux objectifs à remplir dans les derniers jours du mercato estival : recruter un joueur offensif pouvant évoluer sur le côté gauche, ainsi qu’un arrière droit, en doublure de Jonathan Clauss. Ce qui est désormais chose faite, puisque Joaquin Correa est arrivé et que Michael Murillo devrait en faire de même prochainement. Malgré tout, il pourrait y avoir encore du mouvement à Marseille.

« Jusqu'au dernier jour, tout est possible . » Pablo Longoria a annoncé la couleur concernant la fin du mercato estival de l’OM. Présent en conférence lundi, à l’occasion de la présentation de Joaquin Correa, le président marseillais a clairement laissé entendre que tout pouvait encore arriver dans les derniers jours du marché des transferts.

Guendouzi attendu à la Lazio, le cas Ounahi interroge

« Si on aborde les cas individuels, Guendouzi, on a reçu une offre. Le deal ne s'est pas encore finalisé, il y a encore des choses à régler entre les trois parties. Il y a une offre sur la table. Sur Ounahi, ce n'est pas un sujet d'actualité. Il n'y a pas d'offre, pas d'intention de faire un mouvement pour Azzedine », a ajouté Pablo Longoria. Pour ce qui est de Matteo Guendouzi, si son départ est encore en attente d’officialisation, il devrait bel et bien évoluer sous les couleurs de la Lazio la saison prochaine. En ce qui concerne Azzedine Ounahi, si le président de l’OM a indiqué qu’un départ n’était pas à l’étude, sa situation sera tout de même à surveiller.

Tout est ouvert à l’OM