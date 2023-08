L’OM a reçu un coup de main surprenant pour son mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM vient d'officialiser le recrutement de Joaquin Correa, qui vient donc garnir le secteur offensif de l'effectif de Marcelino. L'attaquant argentin a été présenté lundi en conférence de presse par son président, Pablo Longoria, et il a précisé qu'un ancien joueur de l'OM avait contribué à son arrivée au Vélodrome cet été.

Et de sept ! L'OM n'a pas chômé depuis le début du mercato estival, et a récemment officialisé l'arrivée de sa septième recrue en la personne de Joaquin Correa. L'attaquant argentin de 29 ans débarque de l'Inter Milan sous la forme d'un prêt payant de 2M€ assorti d'une option d'achat de 10M€ et intègre donc la rotation offensive de Marcelino à l'OM.

Correa heureux de débarquer

Présenté en conférence de presse lundi, Joaquin Correa n'a pas caché son enthousiasme sur cette signature à l'OM : « Je viens avec le projet de gagner. J'avais envie d'être ici, j'ai parlé avec des gens qui sont passés ici. C'est stimulant de jouer dans cet environnement, avec de tels supporters », explique-t-il.

Ocampos décisif dans son arrivée à l'OM