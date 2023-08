L’OM imite le PSG avec son nouveau transfert !

Pierrick Levallet

Ayant déjà bouclé sept arrivées depuis le début du mercato, l'OM va accueillir une nouvelle recrue dans les prochaines heures. Michael Murillo devrait très bientôt être officialisé par le club phocéen. Le latéral droit de 27 ans arrivera en qualité de doublure pour Jonathan Clauss et sera la deuxième joueur panaméen à jouer dans le championnat de France.

Cet été, l’OM s’est montré très actif sur le mercato. Désireux de se renforcer, le club phocéen a bouclé un total de sept arrivées avec Joaquin Correa, Ruben Blanco, Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi. Un huitième élément va d’ailleurs rejoindre les rangs de Marcelino dans les prochaines heures. En effet, Pablo Longoria a finalisé le transfert de Michael Murillo, qui débarquera sur la Canebière en provenance d’Anderlecht.

Après Dely Valdés au PSG, Michael Murillo débarque en Ligue 1

Le latéral droit de 27 ans va débarquer à l'OM en qualité de doublure pour Jonathan Clauss. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que son transfert ne soit officialisé. Michael Murillo sera d’ailleurs le deuxième Panaméen de l’histoire de la Ligue 1. En 1995, le PSG faisait venir Dely Valdés en provenance de Cagliari. Premier joueur de sa nationalité à jouer dans le championnat de France, l’attaquant a inscrit un total de 29 buts et délivré 3 passes décisives en 84 rencontres dans la capitale. Il s’est ensuite envolé du côté du Real Oviedo en 1997, après deux saisons passées au PSG. Michael Murillo, lui, devrait s’engager pour trois ans à l’OM. Reste maintenant à voir s’il saura s’imposer dans la cité phocéenne.

