PSG : Feu vert pour ce transfert de dernière minute ?

Thomas Bourseau

Le marché des transferts n’a pas encore rendu son verdict, le mercato estival fermant ses portes le 1er septembre. D’ici là, le PSG aurait à cœur d’enregistrer deux recrues supplémentaires et idéalement Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Néanmoins, le Paris Saint-Germain suivrait aussi Johan Bakayoko qui semble bel et bien être disponible sur le marché au vu des agissements du PSV Eindhoven.

Le PSG est déterminé à continuer de remodeler le secteur offensif de Luis Enrique. Pour ce faire, après les dernières arrivées de Gonçalo Ramos et d’Ousmane Dembélé, les deux dossiers prioritaires du Paris Saint-Germain ne sont nul autres que Randal Kolo Muani et Bradley Barcola.

Bakayoko en alternative de Barcola, le PSG est prêt

Malgré un rapprochement concret entre l’OL et le PSG pour Barcola comme le10sport.com vous l’a révélé la semaine dernière, le Paris Saint-Germain mettrait toutes les chances de son côté et garderait un œil avisé sur Johan Bakayoko en préparant une offre de 25M€ selon Eindhovens Dagblad . D’après le journaliste Rudy Galetti, plusieurs clubs européens seraient sur le coup pour l’ailier du PSV Eindhoven de 20 ans.

Le PSV choisit Lozano pour l’après-Bakayoko, ça discute

Le PSV Einhoven ne fermerait absolument pas la porte à un départ de Johan Bakayoko. En effet, à en croire le journaliste Rudy Galetti, la direction du club néerlandais aurait déjà ciblé son profil préféré pour l’éventuel remplacement de Bakayoko. Il s’agirait d’Hirving Lozano, international mexicain évoluant au Napoli. Les discussions avec Naples seraient en cours, le ton est donné.