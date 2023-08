EXCLU - Mercato : 35M€, Ekitike, Barcola… Un deal uniquement financier entre le PSG et l’OL ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé par le10sport.com ces dernières semaines, le PSG multiplie les offensives dans le dossier Bradley Barcola. Paris a déjà transmis trois offres et pourrait de nouveau accélérer très rapidement face à des Lyonnais à l’écoute. Voici nos dernières révélations sur ce dossier chaud de la fin du mercato.

Le PSG n’a jamais lâché le dossier Barcola. Selon nos sources, Paris et Lyon ont toujours maintenu le contact depuis la première offensive parisienne à hauteur de 25 millions d’euros. Et si John Textor a montré de la fermeté au début de l’été, il semble de plus en plus à l’écoute et prêt à lâcher sa pépite. Preuve en est, le retour à la charge des Gones , en début de semaine, pour tenter d’intégrer un joueur de l’effectif parisien dans un possible deal…

Le PSG a soumis une liste de joueurs

Il y a tout juste un mois, pour tenter de convaincre l’OL de lâcher Bradley Barcola, le PSG a transmis une liste de joueurs susceptibles de faire partie du deal. Des éléments que Luis Campos et Luis Enrique ne souhaitent pas conserver pour l’exercice 2023-2024. Mais l’OL a fermé la porte à l’ensemble des profils proposés. Sauf un… Il s’agit de Hugo Ekitike, qui a vivement retenu l’attention des Lyonnais, sans pour autant que l’attaquant parisien ne soit concrètement évoqué dans les discussions.

Lyon revient à la charge pour Ekitike

Ce n’est qu’en début de cette semaine que l’OL a mis le dossier Ekitike sur la table. Nos sources indiquent que les Gones ont profité d’une nouvelle réunion avec le PSG pour envisager l’intégration de l’ancien rémois dans le deal. Problème : Hugo Ekitike et ses représentants mènent des discussions avec plusieurs clubs étrangers. L’OL se réveille trop tard… Mais la priorité du joueur, qui semble désormais ok pour partir, n’est pas à la Ligue 1. S’il accepte de quitter le PSG, c’est d’abord pour une destination à l’étranger.

Vers un deal financier

A présent, le PSG et l’OL poursuivent leur discussion et se dirige vers un deal qui sera uniquement financier. A pied d’œuvre, Jorge Mendes joue un rôle important dans le dossier. S’il gère les intérêts de Bradley Barcola, il dispose d’une oreille attentive du côté de Paris comme pour les Lyonnais, et notamment John Textor. Un dossier qui pourrait évoluer rapidement, dans les jours à venir. En sachant que, comme le10sport.com l’a déjà indiqué, Bradley Barcola pousse pour son départ. Et donne sa priorité au PSG.