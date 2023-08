Le PSG a un plan pour ce pote de Mbappé

La rédaction

Dernière ligne droite pour les clubs français dans ce mercato estival qui fermera ses portes le 1er septembre à minuit. Pour le PSG, auteur d'un mercato XXL avec dix arrivées, deux sont encore attendues : Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Concernant le vice-champion du monde 2022, le PSG a formulé une seconde offre de 70M€, qui n'a pas convaincu le club allemand de l'Eintracht Francfort. Mais le PSG reste optimiste et pourrait inclure des joueurs de son effectif dans le deal.

Du point de vue des arrivées offensives, le PSG a frappé fort en faisant venir Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Marco Asensio. Il faut dire qu'avec les départs de Neymar et Lionel Messi, il fallait rapidement trouver un moyen de les remplacer. Et le PSG n'en a pas encore terminé puisque deux renforts offensifs sont attendus et concernant l'un d'entre eux, toutes les parties semblent optimistes.

Le PSG offre 70M€ pour Kolo Muani

Toujours en recherche d'un deuxième attaquant, le PSG est intéressé par Randal Kolo Muani. Sa première saison en Allemagne a été riche en buts avec 24 réalisations et 14 passes décisives en 55 matchs. Son adaptation express lui a même permis de disputer la Coupe du monde et était à un mollet d'en devenir le héros pour l'éternité avec son ami Kylian Mbappé. D'après L'Equipe , le PSG a donc proposé un chèque de 70M€ à l'Eintracht Francfort qui l'aurait décliné, le jugeant encore loin de leurs prétentions. Mais le PSG ne compte pas s'arrêter là.

Le PSG va inclure des joueurs