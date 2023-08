Mbappé lâche une réponse qui ne va pas plaire au PSG

Thibault Morlain

Après les tensions, place à l'apaisement entre Kylian Mbappé et le PSG. Ça va aujourd'hui mieux entre les deux camps, mais ce n'est pas pour autant que l'avenir de l'international français est réglé. En effet, Mbappé est dans sa dernière année de contrat et du côté du PSG, on veut absolument éviter un départ libre à l'été 2024. Mais voilà qu'une prolongation de contrat semble encore très loin...

Un temps mis à l'écart et obligé de s'entraîner avec les indésirables du PSG, Kylian Mbappé a depuis été réintégré au groupe de Luis Enrique. Ça va même mieux entre le club de la capitale et son numéro 7 après de grosses tensions concernant le fait qu'il ne voulait pas prolonger. Mbappé rejoue donc avec le PSG, mais la question de son avenir est toujours sur la table. Dans cette dernière semaine du mercato estival, le feuilleton fait encore parler. Kylian Mbappé pourrait-il être vendu d'ici le 1er septembre ?

Réunion au sommet entre le PSG et Mbappé

Du côté du PSG, la priorité est toujours de conserver Kylian Mbappé. Mais Nasser Al-Khelaïfi a déjà été clair à ce sujet, il n'est pas question que le Français parte libre en 2024 et l'idée est donc de lui faire signer un nouveau contrat. Le PSG avancerait donc ses pions en ce sens. Sur Youtube , Ramon Alvarez de Mon a alors assuré qu'une réunion avait eu lieu ces dernières heures entre Kylian Mbappé et le PSG pour qu'il prolonge jusqu'en 2025, tout en bénéficiant d'une clause lui assurant un futur départ.

C'est un non !

L'offre du PSG était donc sur la table et la réponse de Kylian Mbappé est connue. L'attaquant de Luis Enrique reste sur la même pensée : il ne veut pas prolonger. Le journaliste ibérique l'annonce, Mbappé aurait donc refusé la dernière proposition du club de la capitale. Restant ainsi pour le moment toujours sous contrat jusqu'en 2024. Le feuilleton est alors encore très loin d'être terminé...