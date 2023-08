PSG : Le feuilleton Mbappé réglé par Deschamps ? Il répond

Thibault Morlain

Après avoir posé un ultimatum à Kylian Mbappé, le PSG avait durci le ton en décidant de mettre à l'écart son joyau. Une décision retentissante qui a confirmé la guerre entre les deux parties. Mais ça semble aujourd'hui plus calme puisque Mbappé a été réintégré et a rejoué en Ligue 1. Didier Deschamps aurait-il un rapport avec cela ? Le sélectionneur de l'équipe de France a répondu.

Ce mercato estival a encore une fois été marqué par le feuilleton Kylian Mbappé. Ne voulant pas prolonger au PSG jusqu'en 2025, le Français a déclenché la colère de Nasser Al-Khelaïfi. La direction parisienne n'a alors pas hésité à faire preuve d'autorité en plaçant Mbappé dans le loft des indésirables du PSG.

Mbappé et le PSG font la paix

Aujourd'hui, ça va mieux entre le PSG et Kylian Mbappé. En effet, le dialogue a été renoué entre les différentes parties et le champion du monde 2018 a d'ailleurs été réintégré. Mbappé a même rejoué avec le PSG, lui qui est entré en jeu face à Toulouse, rencontre durant laquelle il a inscrit un penalty.

« Je ne me mêle pas de ça »