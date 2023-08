Mercato : Mbappé reste, le PSG prépare un coup de maître

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie par le PSG afin de ne pas le voir partir libre à l’été 2024, Kylian Mbappé a finalement réintégré le groupe de Luis Enrique avant la fin du mercato. Désormais, le dialogue a repris entre les deux parties pour une prolongation. Un moyen pour le club de la capitale de reprendre un espoir crédible.

En informant sa direction qu’il n’activerait pas l’option présente dans son bail pour prolonger, Kylian Mbappé s’est encore retrouvé au cœur de toutes les rumeurs sur le mercato, mais également des tensions en interne. L’international français a été mis à l’écart par le PSG durant près d’un mois, prié d’aller s’entraîner avec les autres indésirables du loft pour l’inciter à plier bagage. Kylian Mbappé n’a finalement pas revu sa position, désireux de rester sans prolonger.

Mbappé va rester et discute avec le PSG

Depuis, une trêve s’est installée entre le PSG et Kylian Mbappé, au point que le dialogue a repris en vue d’un avenir commun. Ce jeudi, Sky Sports confirme des discussions concernant une prolongation du capitaine des Bleus qui ne devrait donc pas rejoindre le Real Madrid dans les dernières heures du mercato. C’est en effet ce qu’a assuré dans la journée Carlo Ancelotti, l’entraîneur merengue : « Je n'ai pas l'intention de recruter de nouveaux joueurs cette saison, notre effectif est complet ».

Pas de départ libre ?