PSG : Mbappé a un rêve avec Henry, Deschamps prend position

Comme il l'a répété à plusieurs reprises, Kylian Mbappé rêve de disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Alors que les prochains JO se disputeront à Paris, le numéro 7 du PSG pourrait faire partie du groupe de Thierry Henry si son club lui donne son feu vert. Interrogé sur le sujet, Didier Deschamps s'est positionné.

Champion du monde avec l'équipe de France, Kylian Mbappé rêve aussi d'une médaille d'or olympique. En effet, le numéro 7 du PSG n'a jamais caché qu'il voulait disputer les JO avec son pays. Et alors que Thierry Henry vient de prendre les rênes de l'équipe de France Espoirs en vue des Jeux Olympiques de Paris en 2024, Kylian Mbappé croise les doigts pour que son club l'autorise à faire partie de l'aventure.

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Didier Deschamps s'est livré sur la possible participation de Kylian Mbappé aux JO de Paris en 2024 . « Êtes-vous favorable à l'idée de voir Mbappé faire l'Euro et les Jeux Olympiques l'année prochaine ? Ce n'est pas moi qui vais décider. J'ai bien conscience que les JO sont un événement majeur avec des enjeux au-delà du cadre sportif. Mais l'Euro reste très important. C'est une date FIFA où les joueurs sont à disposition. Ensuite se posera la question des JO, qui ne sont pas sur des dates FIFA. Les derniers qui auront le pouvoir de décision, ce sont les présidents de clubs » , a confié le sélectionneur tricolore, avant d'en rajouter une couche.

