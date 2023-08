Le vestiaire du PSG snobe Mbappé, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

Ces dernières heures, le vestiaire du PSG a voté pour son capitaine. Parmi les joueurs qui postulaient, on pouvait retrouver Kylian Mbappé et Marquinhos. Finalement, l'effectif parisien a choisi de laisser le brassard au Brésilien, snobant totalement la star de 24 ans. Mais en réalité, cette dernière aurait renoncé au capitanat d'elle-même.

Le PSG avait prévu de lancer une nouvelle révolution dans son vestiaire. Alors que Marquinhos ne faisait plus l’unanimité, la direction parisienne songeait à le destituer de son rôle de capitaine pour le donner à quelqu’un d’autre. Luis Enrique a alors fait voter ses joueurs dans le vestiaire. Pour le brassard, plusieurs noms postulaient à l'instar de Kylian Mbappé, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira.

Marquinhos nommé capitaine du PSG

Comme révélé par RMC Sport et confirmé par Le Parisien et L’Equipe dans la foulée, Marquinhos a été désigné par ses coéquipiers comme le capitaine du PSG. Dans le vestiaire parisien, on penserait toujours que le défenseur central brésilien est l’homme de la situation.

«Mbappé ne voulait pas l'être»