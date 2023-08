Le PSG désigne son capitaine, Mbappé peut tout rafler

Axel Cornic

Capitaine jusqu’à la saison dernière, Marquinhos pourrait bien perdre le brassard, même s’il l’a porté lors de la dernière journée de Ligue 1. Les joueurs du Paris Saint-Germain auraient en effet fait un nouveau vote ce mardi au centre d’entrainement de Poissy et il y aurait plusieurs candidats pour ce rôle, avec notamment Kylian Mbappé.

Après l’énorme débat qui a éclaté en équipe de France suite à la retraite internationale d’Hugo Lloris, c'est au tour du PSG de se questionner sur son capitaine. Et dans les deux cas on retrouve Kylian Mbappé, à qui on avait finalement donné le brassard avec les Bleus et qui pourrait également le prendre avec son club.

Qui sera le capitaine du PSG ?

Car la position de Marquinhos semble être remise en question, même s’il reste un joueur apprécié par une grande partie du vestiaire. Luis Enrique n’a pas souhaité trancher, puisqu’il a déclaré en conférence de presse vouloir laisser ses joueurs décider. Un vote aurait ainsi eu lieu avant la rencontre contre le TFC, avec le défenseur brésilien qui a récupéré le brassard après l’avoir laissé à Danilo Pereira lors de la 1ere journée de Ligue 1.

« Un vote ce n’est pas une méthode, c’est une énorme connerie »

Au micro de RMC Sport , Rolland Courbis a totalement dézingué le coach du PSG et cette idée de laisser ses joueurs voter. « Ce n’est pas une méthode, c’est une énorme connerie » a assuré l’ancien coach. « Pour moi, le capitanat est quelque chose de très important et c’est à l’entraîneur de décider » a assuré l’ancien coach, qui aurait misé sur Kylian Mbappé. « J’aurais mis Mbappé. Peut-être même pour les arranger (ndlr le PSG) pour les conditions contractuelles. Il est capitaine en équipe de France. Ne pas être capitaine en club, je crois que j’aurais évité ce problème-là ».

