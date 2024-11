WWE : L’incroyable projet secret aux Survivor Series !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le retour surprise de CM Punk lors des Survivor Series 2023 a donné lieu à un moment de légende à la WWE. Après une décennie d'absence et des tensions avec la compagnie, la star controversée du catch fête le premier anniversaire de cette seconde vie commençant par cette séquence marquante qui fut la concrétisation d'une réconciliation inattendue et de négociations palpitantes.

Le nom de CM Punk est désormais indissociable des Survivor Series. L’an dernier, la star du catch faisait un retour fracassant et inespéré à la WWE chez lui, près de Chicago, après une décennie d’absence. La relation tumultueuse entre la compagnie et son ancien talent avait laissé peu de place aux spéculations quant à un éventuel retour, mais les deux parties ont finalement réussi à se réconcilier et mettre fin à la guerre ouverte les opposant. « J’étais mécontent de mes rivalités, j'étais blessé, j'étais furieux de ne pas être dans le main event de WrestleMania, j'étais furieux de catcher contre Triple H, avait expliqué à l’époque CM Punk pour justifier sa sortie brutale un soir de janvier 2014. Il y a une part de vérité dans toutes ces choses mais je ne peux pas dire qu'il y ait eu une grande chose qui ait conduit à ma décision. En fait, la grande chose qui a conduit à ma décision, c'est mon état de santé ». Absent des écrans, l’ancien champion du monde fut officiellement viré le 13 juin 2014… jour de son mariage.

« Nous voulons te parler de ton retour », les prémices d’un moment légendaire

Mais les affaires primant sur les rancunes personnelles, la WWE a vu une opportunité de taille après le départ de CM Punk de l’AEW, la compagnie rivale qu’il avait rejoint à l’été 2021. Récemment invité du podcast « No-Contest Wrestling Podcast », le natif de Chicago a raconté la première approche de la WWE, quelques jours seulement avant les Survivor Series 2023 : « Quand j'ai quitté l'AEW, je n'étais pas du genre à dire "Oh, je vais à la WWE". J’ai dû me dire, "Ok, j'en ai fini". Et puis Nick Khan (président de la WWE, NDLR) m'appelle en novembre et me dit : ‘Quand es-tu libre (contractuellement, NDLR) ?’ J'ai répondu : "Nick, j'ai été licencié. Comment peux-tu ne pas le savoir ?" Il m'a répondu : "Non, je sais. Tu n’es certainement pas en train de me dire qu'il n'y a pas de..." Puis il s'est arrêté et m'a dit : "D'accord, nous voulons te parler de ton retour". Je lui ai répondu que j'allais à la salle de sport et que je prenais l'avion. Je crois que j'allais à Atlantic City le lendemain pour un show de la CFFC où je fais des commentaires. J'ai dit : "Propose-moi des horaires la semaine prochaine et on s'appellera pour en discuter." Les choses ont commencé à se mettre en place. Tu es au téléphone avec eux et quelqu'un mentionne que les Survivor Series se déroulent à Chicago et tu te dis : "Oh, wow. On ne peut pas conclure un accord en si peu de temps, mais c'est le bon moment." »

La course contre la montre démarre, et CM Punk, Phil Brooks de son vrai nom, a l’espoir fou de pouvoir débuter aux Survivor Series, alors que la WWE imagine une option alternative : « Quand on a commencé à parler, on me disait que ce serait pour le Rumble. Mais en tant que créatif, j'ai tout de suite dit : "Oui, je comprends, mais c’est ce que vous faites avec tout le monde." Il y avait un cadeau : les Survivor Series à Chicago, dans trois jours. L'un de ces trois jours est Thanksgiving, ce n'est pas un jour ouvrable - les avocats ne travaillent pas. Les avocats ont donc dû faire des heures supplémentaires en 48 heures ».

CM Punk posts the WWE Truck photo he sent to Stone Cold Steve Austin while waiting in the parking lot before his WWE Return at Survivor Series



11th October 2024 pic.twitter.com/dJJXXzt2aJ — CM Punk Stories (@CMPunkStories) October 11, 2024

Deux jours pour trouver un accord

Vient alors la date du 25 novembre 2023, quand ont lieu les 37e Survivor Series de l’histoire. À quelques heures de l’événement, CM Punk n'a pas encore trouvé d’accord total avec la WWE au moment de se diriger vers la Allstate Arena : « J'étais stressé à l'idée de quitter la maison. Ma femme (AJ Lee, ex-catcheuse de la WWE, NDLR) m'a dit : "Je suis tellement excitée pour toi, mets juste ce t-shirt blanc !". » Une fois sur place, des personnes de la WWE lui demandent d’enfiler un survêtement sombre et de rester dans sa voiture pour éviter d'être repéré. Proche d'un camion de la WWE servant à transporter des équipements sur lequel figure un portrait de Stone Cold Steve Austin, et probablement lassé d’attendre qu’on vienne le chercher, CM Punk envoie alors un message du véhicule à la légende du catch qui figure dessus : « J’ai pris une photo, je l'ai envoyée à Steve et il m'a répondu "WTF gamin" ».

L’attente se termine enfin pour CM Punk : « J'ai reçu un texto, "Nous allons libérer le couloir et venir te chercher pour te mettre dans le bureau de Triple H." Je cours à travers le bâtiment, ils me mettent dans le monte-charge. Je les entends de l'autre côté crier "dégagez le couloir". Ils dégagent le couloir, la porte du monte-charge s'ouvre et six marches plus loin, c'est la porte que j'emprunte. J'entre, je m'assois et je suis là ». Reste à trouver un terrain d’entente à quelques minutes de la fin du show. « Il aurait pu y avoir des refus catégoriques dans les contrats, mais je pense que les deux parties étaient enthousiastes », explique Brooks, poursuivant le déroulé de la soirée: « Ils commencent le match des WarGames et il n’y a pas encore d'accord. Je suis assis là, les avocats vont et viennent, martèlent des trucs, et Triple H entre et me dit : "Si ça se fait, on attendra, et quand le moment sera venu, on te fera venir par l'intermédiaire de la Gorilla (la zone où patientent les talents avant leur entrée dans la salle, NDLR)" Les contrats sont exécutés, et c'est le moment. On respire profondément, on ouvre la porte, on passe par la Gorilla. Il y a tellement de personnes ».

CM Punk est alors officiellement réengagé par la WWE, mais le secret reste total pour les fans mais également la plupart des salariés de la compagnie : « Je ne pense pas que les gens savaient. Je pense qu'ils étaient entassés (dans la Gorilla) parce que c'est la fin du show et que les réseaux sociaux filment les gagnants et les perdants qui traversent le rideau. Je me souviens que j'étais en position Gorilla, et tout d'un coup, on m'a serré dans les bras par derrière. Je me retourne pour voir qui c'est, et c'est Bayley. Elle s'est exclamée : "Je le savais, p*tain ! Dès qu'ils ont commencé à nous crier d'évacuer le couloir... je le savais !" »

« Ils lancent ma musique et je dis : "Je ne sais pas ce que je fais. Qu’est-ce que je dois faire ?" »

Seuls les participants aux WarGames ont été prévenus quelques minutes avant leur entrée sur le ring de la possibilité de voir débarquer CM Punk après leur match. « J'ai pris les autres talents à part pendant la pause avant le match, avant qu'ils ne montent sur le ring, révélera plus tard Triple H, responsable du contenu à la WWE. Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de sentiments contradictoires. Un type controversé. Le lendemain ou le surlendemain, j'ai eu des conversations privées très intéressantes avec beaucoup de gens pour qu'ils expriment leurs divergences. Nous sommes tous parvenus à un accord à l’amiable. » La frénésie règne dans les coulisses des Survivor Séries, au point que les premiers pas de CM Punk dans cette seconde vie à la WWE se déroulent presque dans une improvisation inhabituelle. « Je ne sais pas quoi faire. Je perds mon sang-froid, raconte-t-il dans le podcast "No-Contest Wrestling". Tout ce que je sais, c'est que j'essaie de parler à Triple H par-dessus la table, et c'est tellement bruyant. Ils lancent ma musique et je dis : "Je ne sais pas ce que je fais. Qu’est-ce que je dois faire ?" Il me dit : "Va marcher vers la cage." "Jusqu'à la cage ?" Il essayait de m'expliquer qu'il y avait les deux cages pour les babyfaces et les heels pour le WarGames. Il voulait que je marche et que je me tienne là. Dans ma tête, je vais jusqu'à la cage. On s'interpelle et on panique. Il arrache son casque et dit : 'Qu'est-ce qu'on fait ?!' Évidemment, on a fini par s'en sortir. »

Survivor Series — 2023

CM Punk returns Home after 10 long years pic.twitter.com/YDdFWxC7lH — Ceaser (@CeaserWrestles) November 17, 2024

L’excitation est totale pour les plus de 17.000 personnes présentes ce soir-là dans l’enceinte d’Illinois, toutes conscientes de vivre un moment d’histoire à la WWE et rêvé par les fans du monde entier depuis près de dix ans. Bien qu’elles aient été mises dans la confidence, certaines stars présentes à l’arrivée de CM Punk sont bien moins emballées. Alors que l’on ne sait toujours pas à ce jour si sa réaction était surjouée ou non, Seth Rollins a notamment explosé de colère, les deux hommes s’égratignant par médias interposés depuis plusieurs années. Drew McIntyre quitta quant à lui la salle en furie. « J'étais énervé, et j'ai choisi de partir parce que je n’allais pas causer un incident qui va affecter l'humeur de tout le monde et des participants du match qui ont travaillé si dur, expliqua-t-il au micro de Chris Van Vliet en septembre dernier. Les gens m'ont posé des questions sur la réaction de Seth et la mienne. Me concernant, je n'aurais pas pu rester si quelqu'un que je n'aime pas tant que ça est si proche de moi. Je ne serais pas resté debout à jurer et à me faire retenir par les gens. J'aurais marché jusqu'à lui et je l'aurais frappé au visage, alors j'ai choisi de quitter le bâtiment ». Les deux hommes ont depuis eu l’occasion de régler leurs comptes à l’écran à travers l’une des plus grandes rivalités de l’année 2024, tandis que le choc entre CM Punk et Seth Rollins devrait avoir lieu en 2025, probablement au prochain WrestleMania.

Ah oui, carrément les doigts d’honneur et l’intervention de Michael Cole pour retenir Seth Rollins face à CM Punk. #SurvivorSeries pic.twitter.com/E08RaiQ4yJ — Bernard Colas (@BernardCls) November 26, 2023

CM Punk va encore marquer les Survivor Series 2024

Fort heureusement, d'autres membres du vestiaire ont accueilli la nouvelle différemment et ont appris à connaître le catcheur controversé loin des caméras. « Il est évident qu'il y a eu beaucoup de questions à son retour sur son attitude et tout ce qui s’ensuit. Pour ma part, je ne pourrais pas être plus heureux de l’avoir, nous confiait en exclusivité Damian Priest cet été. Il a été formidable dans le vestiaire, un grand leader, il donne des conseils quand c'est nécessaire, et de mon côté c’est un bon ami. Un bon gars et comme je l'ai dit, je suis heureux de l’avoir. » Même son de cloche chez Rhea Ripley, interrogée en exclusivité par le10sport.com : « Il est tellement extraordinaire dans les coulisses, tellement accueillant, si terre à terre et humble, et pour moi qui ai grandi en le regardant et comme l'un de mes favoris, c'est juste fou de l'avoir près de moi, de pouvoir lui parler et de le voir me traiter non pas comme une fan mais comme l’une de ses collègues de travail. C'est vraiment vraiment cool. »

En attendant, c’est encore aux Survivor Series que CM Punk va s’illustrer en cette fin d'année, dans la nuit du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre, en étant cette fois-ci attendu puisque sa participation aux WarGames se déroulant du côté de Vancouver (Canada) a été annoncée lors du dernier Smackdown. Il affrontera la nouvelle Bloodline aux cotés de Roman Reigns, des Usos et de Sami Zayn.