EXCLU : La WWE au Stade de France, « c’est possible » !

Absent de Backlash en mai, Drew McIntyre a joué un rôle prépondérant dans le mouvement des fans tricolores pour obtenir un pay-per-view de la WWE dans l’Hexagone en étant l'un des premiers à évoquer la possibilité de voir l’organisation reine du catch débarquer du côté du Stade de France. Interrogé en exclusivité par 10sport.com, l’Ecossais croit plus que jamais à ce scénario.

La question n’est désormais plus de savoir si la WWE reviendra en France, mais quand. Le passage de la fédération de catch du côté de la LDLC Arena de Lyon-Décines en mai dernier pour deux shows, dont le premium live event Backlash, a été un franc succès économique et populaire, permettant à la WWE de battre des records de rentabilité. L’accueil réservé par le public tricolore aux stars du catch a également marqué les esprits, auprès des fans internationaux mais aussi au sein du vestiaire comme le10sport.com a pu le constater à travers divers entretiens réalisés. Absent du déplacement, Drew McIntyre a toutefois suivi de près l’engouement.

La WWE de retour… au Stade de France ?

Et pour cause, l’ancien champion de la WWE avait affolé les passionnés français en expliquant en décembre 2022, dans le show Raw, que la ville de Paris était légitime à accueillir un grand show de la WWE, et pas n’importe où. « Ils ont un petit stade qui s'appelle le Stade de France avec 80 000 places et je sais qu'on peut le remplir », avait-il lancé, donnant naissance au hashtag #WWEStadeDeFrance sur X (ex-Twitter). Le projet n’était finalement pas allé plus loin, notamment en raison de l’organisation des Jeux olympiques à Paris. Avec la réussite de Backlash, l’hypothèse de voir la WWE débarquer dans l’enceinte de Saint-Denis n’est cependant plus si extraordinaire. Drew McIntyre y croit plus que jamais.

« Je sais que c'est possible »

« Je sais que c'est possible, surtout après la réaction à Lyon. Je me souviens d'en avoir parlé, d’avoir lancé l’idée et un grand show est arrivé. J’étais comme : "Oh ! Qui a parlé de ça en premier ? Ils vont me laisser en dehors du show ?", nous explique McIntyre avec le sourire. Mais j'ai vu le public, j'ai vu à quel point il était génial et je sais qu'il y aura un prochain show dans un stade parce que le public a fait une telle performance ce soir-là, il a rendu le show légendaire. Les matchs sont presque devenus une toile de fond pour le public, ce qui est génial. Les premières stars sont les fans, et les Français étaient ce soir-là les premières stars du show, et c’est la raison pour laquelle il y aura probablement un plus grand show bientôt. » Un tel projet semble faire l'unanimité dans le vestiaire de la WWE, Chelsea Green dévoilant à notre micro son projet XXL en France. « Un show dans un stade ? Je pense qu’on en a vraiment besoin ! Je pense que nous avons besoin d'un WrestleMania en France », a lâché la catcheuse, pour le10sport.com. A voir si la direction de la compagnie sera sur la même longueur d'onde.