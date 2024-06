EXCLU : «Mentalement et un peu épuisée», une star de la WWE lâche un message poignant aux Français de Backlash

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les fans français ont marqué les esprits en mai lors du passage de la WWE près de Lyon pour le show "Backlash", premier premium live event (pay-per-view) de l’histoire de la compagnie dans notre pays. Championne en titre, Bayley semblait particulièrement marquée par l’accueil que lui avait réservé le public de la LDLC Arena. Interrogée en exclusivité par le10sport.com, elle s’est expliquée.

La WWE n’est pas près d’oublier leur passage en France il y a bientôt deux mois. Pour la première fois de son histoire, l’organisation reine du catch était de passage dans notre pays en mai pour proposer l’un de ses Premium Live Event (nouveau nom pour ses pay-per-view), Backlash, avec la tenue la veille d’un épisode de Smackdown, son programme hebdomadaire du vendredi soir. Les fans tricolores ont plus que répondu aux attentes de la WWE sur un plan financier, Backlash devenant le show en arène le plus rentable de l’histoire de la compagnie jusqu’à Clash at the Castle la semaine dernière à Glasgow, mais également côté ambiance, les quelque 11.000 spectateurs de la LDLC donnant de leur voix. De quoi impressionner les stars du catch.

bayley loved EVERYWHERE #WWEBacklash pic.twitter.com/Bj5nOG2cLN — ✰rey🇵🇸✰ (@thejudgementgay) May 4, 2024

Bayley émue aux larmes après son match en France

Alors que certains noms de la WWE n’avaient pas caché leur emballement au micro du 10 Sport , présent à Lyon pour l’événement, la championne du monde Bayley semblait quant à elle particulièrement émue au moment de prendre la parole pour des interviews après sa victoire sur Tiffany Stratton et Naomi à Backlash. Présent à Glasgow pour "Clash at the Castle", le10sport.com a voulu savoir pourquoi ce moment était si spécial à ses yeux.

Bayley est en larmes suite à l'accueil des fans français à #WWEBacklash 🥹 pic.twitter.com/7MJUECUT07 — Red Tiger (@RedTiger_Marvel) May 5, 2024

« J'ai l'impression que c'est un peu ce dont j'avais besoin »