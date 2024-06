EXCLU : Un gros nom dit oui à la WWE et nous explique pourquoi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il est l’une des grandes stars de la WWE dans la période actuelle. Alors que son contrat arrivait à expiration, Drew McIntyre a pris la décision de prolonger. Présent chez lui, en Écosse, pour le show ‘Clash at the Castle’, l’ancien champion du monde a répondu aux questions du 10 Sport et a notamment justifié son choix de rester au sein de l’organisation reine du catch.

Dans le catch aussi, le mercato fait rage. Depuis la création de la All Elite Wrestling en 2019, les talents ont davantage le choix pour leur carrière et certains membres de la WWE privilégient un départ vers la concurrence plutôt qu'un avenir au sein de l’organisation reine de la discipline. Ce n’est pas le cas de Drew McIntyre, qui a pris la décision de prolonger pour plusieurs années alors que son bail arrivait à expiration. Interrogé en exclusivité par le10sport.com à l’occasion du passage de la WWE en Écosse pour le show "Clash at the Castle" le 15 juin dernier, le local de l’étape a justifié son choix.

🚨 S’il remporte le titre à #WWECastle, Drew McIntyre ne compte pas offrir de match à CM Punk, même s’il est prêt à lui « botter le c*l » pic.twitter.com/WdrxoejlYN — Bernard Colas (@BernardCls) June 15, 2024

« Nous sommes arrivés à un accord qui me permet de rester dans les parages »

« Pour moi, il n'y a pas d'autre endroit où aller à ce stade de ma carrière, mais il y a d'autres choses à prendre en compte à ce stade de ma vie , nous explique l’Écossais. Il ne s'agit plus du catch à 100% de mon temps, je fais ça depuis 24 ans, j'ai une famille que je ne vois pas et que je n'ai pas vue depuis longtemps, donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et je devais m'assurer d'avoir un équilibre entre le travail et la famille. Heureusement, nous travaillons avec Triple H (chef du contenu à la WWE) et Nick Khan (président de la WWE), nous sommes arrivés à un accord qui me permet de rester dans les parages, de ne pas vouloir partir, et que tout le monde soit content. »

Un été mouvementé pour McIntyre

Une bonne nouvelle pour le triple champion du monde à la WWE mais également pour les fans de catch, qui assistent depuis plusieurs mois à une guerre des mots entre Drew McIntyre et CM Punk qui devrait aboutir à une confrontation physique à SummerSlam le 3 août prochain. La star de 39 ans reste en quête d’un nouveau titre mondial pour oublier ses trois premières victoires frustrantes. Après avoir décroché l’or à deux reprises dans des salles vides en pleine crise du Covid-19, Drew McIntyre avait été sacré champion du monde à WrestleMania XL, le temps de quelques secondes avant de se faire piéger par Damian Priest, utilisant sa mallette ‘Money in the Bank’ pour obtenir un match et s’emparer de la ceinture.