Clash at the Castle : Carte, streaming légal, horaire parfait pour la France… La WWE revient en Europe pour couronner un nouveau champion ?

Près de deux ans après son retour réussi en Europe, du côté du Principality Stadium de Cardiff, la WWE revient au Royaume-Uni pour une nouvelle édition de ‘Clash at the Castle’. Local de l’étape, Drew McIntyre a l’occasion de récupérer la ceinture mondiale actuellement en possession de Damian Priest, l’un des grands rendez-vous de ce Premium Live Event. Présentation.

Le 3 septembre 2022, Cardiff se mettait aux couleurs de la WWE pour ‘Clash at the Castle’, le premier événement majeur organisé au Royaume-Uni par la première compagnie de catch au monde depuis trente ans réunissant plus de 60.000 personnes au Principality Stadium. Un succès qui a poussé la WWE à vite revenir en Europe, d’abord à Londres l’été dernier pour ‘Money in the Bank’, puis cette année avec ‘Backlash’ qui a eu lieu en France en mai, ‘Bash in Berlin’ qui se déroulera en Allemagne le 31 août, mais également avec la seconde édition de ‘Clash at the Castle’ ce samedi 15 juin, se tenant cette fois-ci à Glasgow (Écosse), au OVO Hydro. Cinq combats ont été officialisés, et deux rencontres semblent particulièrement ouvertes.

McIntyre peut être sacré chez lui

Si le rendez-vous de 2022 au pays de Galles était déjà particulier à ses yeux, cet événement en Écosse, chez lui, l’est d’autant plus pour Drew McIntyre, qui a l’occasion de remporter le quatrième titre mondial de sa carrière. Le natif d’Ayr, situé à une cinquantaine de kilomètres de Glasgow, affronte Damian Priest dans un match attendu depuis la nuit 2 de WrestleMania XL et l’altercation physique entre Drew McIntyre, tout juste sacré après sa victoire contre Seth Rollins, et CM Punk, qui avait ouvert la voie au champion actuel pour encaisser sa mallette Money in the Bank et voler le titre de McIntyre, mais aussi le moment qu’il attendait tant après ses deux premiers sacres dans des salles vides en pleine pandémie de Covid-19. Plus de deux mois après être devenu champion du monde, Damian Priest repartira-t-il d’Écosse avec la ceinture ? CM Punk, proche d’un retour sur le ring, se fera-t-il remarquer par une nouvelle intervention pour coûter la victoire de Drew McIntyre ? Les questions sont nombreuses, de quoi pimenter le match.

L’heure de Chad Gable ?

Lui aussi est déterminé à mettre la main sur le titre qu’il convoite. Après ses multiples tentatives passées, Chad Gable a une nouvelle opportunité pour décrocher le titre Intercontinental, en possession de Sami Zayn. Les deux anciens amis devenus rivaux se cherchent depuis plusieurs mois et se retrouveront une nouvelle fois sur le ring à ‘Clash at the Castle’. Comment réagira Alpha Academy, ? Le groupe est proche de l’implosion et la rivalité repose en grande partie sur le traitement abusif du challenger envers les membres de son équipe et sur les efforts infructueux de Zayn pour les aider à se libérer. La situation contractuelle de Chad Gable, dont le bail avec la WWE arrive à expiration selon certaines sources, ajoute également de l’incertitude à la rencontre qui promet d’être animée.

🏰 Voici ce qui nous attend à #WWECastle la semaine prochaineDes Français ont prévu de se déplacer en Écosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿❓ pic.twitter.com/NSw0Pq1nMv — Bernard Colas (@BernardCls) June 8, 2024

La carte complète de ‘Clash at the Castle’

Undisputed WWE Universal Championship

I Quit Match

Cody Rhodes (c) vs. AJ Styles



World Heavyweight Championship

Damian Priest (c) vs. Drew McIntyre



WWE Women’s Championship

Bayley (c) vs. Piper Niven



WWE Intercontinental Championship

Sami Zayn (c) vs. Chad Gable



WWE Women’s Tag Team Championship

Jade Cargill & Bianca Belair (c) vs. Shayna Baszler & Zoey Stark vs. Alba Fyre & Isla Dawn

Où et quand voir "Clash at the Castle" ce samedi ?