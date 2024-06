EXCLU - WWE : Match de rêve imaginé, une star de l’AEW défiée à WrestleMania !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grandes amies depuis leur éclosion à WWE, Bayley a vu Sasha Banks s’éloigner de l’organisation reine du catch pour rejoindre le Japon puis l’AEW, la compagnie rivale. Cela n’empêche pas l’actuel championne du monde de rêver de retrouvailles, avec un énorme match à WrestleMania en tête comme elle nous l’a révélé en exclusivité.

En position de force pour son avenir, Mercedes Moné a pris la décision de rallier l’AEW en mars dernier malgré la possibilité de retourner à la WWE, où la catcheuse de 32 ans s’est fait connaître sous le nom de Sasha Banks. Un choix qui ne signifie pas pour autant qu’elle ne retrouvera pas son ancienne maison dans le futur. « Je sais que j'y retournerai un jour. Ce n'est pas fini », avait assuré Mercedes Moné quelques jours avant ses débuts à l’AEW, dans un entretien accordé à Mack Cut . Bayley peut alors continuer de croire en son rêve, elle qui souhaite affronter son amie à WrestleMania. « Un match en simple avec Mercedes (Moné) à Mania a toujours été le rêve , avait-elle reconnu l’année dernière dans un entretien accordé au podcast Masked Man Show. Je t'attendrai. Tu veux attendre quelques années ? C'est très bien. Je t'attendrai. » Une ambition qui n’a pas changé.

Hey @callmekrisstat, @itsBayleyWWE has a message for you! 👀#WWE 🤝🏻 #AEWArticle 👉🏻 https://t.co/wGKSYstPtJ pic.twitter.com/73YRR9U9Xo — Bernard Colas (@BernardCls) May 24, 2024

« Un match avec Mercedes Moné à WrestleMania ? Dans mes rêves, ça arrive »

Présent à Lyon pour Backlash, le premier Premium Live Event organisé par la WWE en France, le10sport.com a pu s’entretenir avec Bayley et revenir avec elle sur d’éventuelles retrouvailles avec sa grande amie lors d’un WrestleMania. « Dans mes rêves, ça arrive , nous a confié la championne du monde en titre. V ous savez, le temps passe et je ne dirais jamais jamais, je déteste dire ça, tout le monde dit qu'il déteste dire "jamais dire jamais", mais ils disent toujours ne jamais dire jamais... Ne jamais dire jamais. Le catch est tellement fou. J'y ai pensé dernièrement, à quel point ce monde est sauvage, et je pourrais imaginer que ça se produise un jour, si elle le veut, mais cela peut être dans 10 ans et ce serait toujours spécial ».

« Bien sûr, nous restons en contact »