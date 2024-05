MMA - UFC : Poirier donne son avis sur le prochain combat de McGregor et évoque un 4e choc contre l’Irlandais

Florian Barré

Ce week-end, Dustin Poirier disputera l’un des trois combats les plus importants de sa carrière. Après avoir échoué face à Khabib Nurmagomedov et Charles Oliveira, « The Diamond » se battre une nouvelle fois pour la ceinture des poids légers de l’UFC, cette fois contre Islam Makhachev. Et si habituellement, ce combat serait au centre de l’attention, il est quelque peu éclipsé par celui entre Conor McGregor et Michael Chandler. Ainsi, Poirier s’est exprimé sur le sujet.

Après trois ans d’absence, nul ne sait encore sous quelle forme et avec quel niveau Conor McGregor entrera dans la cage de l’UFC le 29 juin prochain. De ce fait, donner son avis sur le combat qui l’oppose à Michael Chandler n’est pas une mince affaire. Pourtant, Dustin Poirier s’y est essayé, en mettant de gros guillemets sur son pronostic, ne sachant pas exactement à quoi s’attendre de la part du Notorious : « Si Conor revient à un niveau similaire à celui d’avant sa blessure, en termes de timing et de mouvements, il va mettre Michael Chandler KO. C’est juste un mauvais match-up pour Chandler. »

MMA - UFC : « C’est peut-être le dernier », la grosse annonce de Dustin Poirier https://t.co/ThlBCYiJDa pic.twitter.com/Fum0hyYxQt — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Un match 4 à prévoir entre Poirier et McGregor ?

Par ailleurs, alors qu’il se prépare à affronter Islam Makhachev, The Diamond a toujours refusé catégoriquement l’idée d’affronter McGregor pour la quatrième fois, lui qui était dans la cage avec l’Irlandais le jour de sa dernière apparition à l’UFC en juillet 2021. Enfin, c’était sans compter sur sa dernière déclaration à Jake Arman d’ESPN. Au journaliste américain, le Louisianais a révélé que l’évènement pouvait avoir lieu, si et seulement si, « les étoiles s’alignent ». Un bon début !

Chaque chose en son temps