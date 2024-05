MMA - UFC : « C’est peut-être le dernier », la grosse annonce de Dustin Poirier

Florian Barré

Ancien champion par intérim chez les lightweights, Dustin Poirier n’a jamais réussi à décrocher la ceinture incontestée. Le Louisianais a échoué à deux reprises au cours de sa carrière et aura ce qui semble être une ultime chance le week-end prochain, face à Islam Makhachev. Une fois le combat contre le Daghestanais passé, « The Diamond » se voit bien prend sa retraite, après 14 années passées à l’UFC.

C’est la grosse annonce de cette fin de semaine. Dustin Poirier a prévenu ses fans. Ils assisteront peut-être à sa toute dernière oeuvre dans la cage, lors de l’UFC 302. À 35 ans, l’Américain va certainement puiser dans les dernières ressources qu’il a durant son combat contre Islam Makhachev. Un choc pour la ceinture incontestée des poids légers qui lui échappe depuis près de cinq ans. Après des tentatives manquées face à Khabib Nurmagomedov et Charles Oliveira, Poirier espère bien finir sa carrière en apothéose, avant de pleinement se consacrer à sa vie de famille.

« C’est assez pour moi »

« Je suis capable de tout. Je peux remonter à cette place et me battre à nouveau pour le titre mondial. Je peux tout faire. Je peux y revenir. Je sais que je peux. C'est juste que je ne l'ai pas en moi, et je ne vais pas recommencer. Je ne vais pas recommencer à gravir les échelons. Je fais cela depuis longtemps. C’est un sport très égoïste. Je suis prêt à être un père et un mari, à rentrer à la maison et à m’installer dans une routine. Je peux recommencer mais c’est assez pour moi… C’est peut-être le dernier (combat). » a déclaré Poirier à CBS Sports.

Battre Makhachev, une fin rêvée ?