MMA - UFC : Conor McGregor fait une énorme annonce pour la suite de l’année 2024

Conor McGregor a ouvert des discussions avec l'UFC sur un nouveau contrat. « The Notorious » aimerait revenir activement dans la cage de l’organisation dirigée par Dana White. Il a même tout récemment annoncé vouloir combattre trois fois dès cette année, mentionnant les mois de juin (contre Michael Chandler), septembre et décembre.

Avant son retour très attendu à l'UFC 303 le 29 juin, Conor McGregor a révélé qu'il travaillait avec la promotion sur une éventuelle prolongation, dans l'espoir de rester occupé pour le reste de l'année. L’ancien champion des poids plumes et légers a actuellement deux combats restants sur son contrat actuel, mais n'a pas combattu depuis 2021, lorsqu'il a subi une fracture à la jambe lors d'un combat avec Dustin Poirier. Ainsi, la superstar irlandaise veut devenir beaucoup plus active maintenant – et tout commence avec son prochain combat contre Michael Chandler.

« S'il vous plaît mon Dieu, trois combats »

« Le 29 juin, le 5 septembre – jour de l'indépendance du Mexique – et ensuite décembre », a déclaré McGregor lors d'une discussion en direct avec Duelbits sur ses projets pour le reste de l’année. « Trois combats cette année. Maintenant, je dirai ceci, si Dieu le veut, parce que la vie m'a montré parfois des choses différentes — avec des blessures et des folies. S'il vous plaît mon Dieu, trois combats. Le 29 juin, le 5 septembre, et quelque chose de savoureux en décembre, fin d'année. Il me reste deux combats sur mon contrat UFC. Nous sommes actuellement en phase de négociations avec l'UFC. Voyons ce qui se passe. »

McGregor veut toujours affronter Nate Diaz