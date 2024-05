MMA : Après avoir insulté toute la famille de McGregor, un combattant UFC se fait recadrer

Florian Barré

Samedi dernier, lors de l’UFC Louisville, Joaquin Buckley s’est fait particulièrement remarquer après son succès contre Nursulton Ruziboev en poids welters. Au-delà de sa victoire, l’Américain a tenu des propos choquants à l’égard de la famille de Conor McGregor, le tout pour obtenir un combat contre la superstar irlandaise. En plus de s’être vu refuser une telle opportunité dans la foulée par Dana White, Buckley s’est attiré les foudres d’une légende de l’UFC.

« Conor McGregor, je te veux. Tu te bats en -77kg (contre Chandler), mais tu ne combats pas un poids welter. Tu combats un nain léger. Viens à moi. Tu as dit que tu as pris du poids, mais tu intimides Sean O'Malley et Ryan Garcia. Viens m'intimider, chien. Voyons de quoi tu es capable réellement. […] J’ai fait des recherches sur le nom des McGregor et tu viens d’une lignée de pu***, ton père, ton grand père, ton arrière grand père étaient des pu*** donc je pense qu’on peut dire sans trop se mouiller que ta mère a aussi élevé une petite pu** . » Voilà les mots utilisés par Joaquin Buckley le week-end dernier. Forcément, un tel déferlement de haine a fait réagir. Daniel Cormier, Michael Bisping et Chael Sonnen se sont insurgés contre les propos du natif de Saint-Louis.

Ça chauffe entre Buckley et Cormier

Par la suite, Buckley a de nouveau montré les crocs, insultant ses pairs : « Daniel Cormier, Michael Bisping, Chael Sonnen – Vos mamans ont élevé quelques p*tes !!!!! Vous essayez vraiment de déformer mes mots en sachant très bien ce que j’ai dit dans cette cage, mais c’est bon, on peut tous s’amuser » a-t-il écrit sur X. De quoi rendre fou Cormier. L’ancien champion des poids lourds de l’organisation n’a pas supporté les propos tenus à l’égard de sa mère, décédée en 2022.

Un call-out qui tombe à l’eau