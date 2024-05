MMA : « Je le mettrais KO au premier round », Doumbè prévient McGregor

Florian Barré

De retour dans l’octogone vendredi soir, Cédric Doumbè se fait un peu plus bavard depuis quelques heures dans les médias. À moins de deux jours de son combat contre Jaleel Willis en co-main event du Bellator Paris, le natif de Douala a évoqué en moins de 24h les cas de son futur adversaire, de Baysangur Chamsoudinov - contre qui il a perdu en mars - mais aussi de Conor McGregor. « The Best » en est certain, il mettrait KO le « Notorious » s’il l’affrontait.

À la recherche d’un succès marquant pour se rattraper de sa défaite controversée contre Baki , Cédric Doumbè fera son come-back ce vendredi. À l’Accor Arena de Paris, le septuple champion du Glory Kickboxing affrontera l’Américain Jaleel Willis. S’il a déjà annoncé son plan pour l’année à venir et la fin du dossier Baysangur Chamsoudinov, contre qui il n’y aura pas de revanche, le Franco-Camerounais a également fait une déclaration marquante visant Conor McGregor.

« Il est un bon combattant »

« Je suis le visage du MMA Français comme Conor (McGregor) l’était en Irlande. Si je combattais contre lui, je pense que je le mettrais KO au premier round parce qu'il est un bon combattant. Quand je combats contre un bon combattant, je le mets KO. » a affirmé Doumbè dans des propos rapportés par Bloody Elbow , via RMC Sport. D’ailleurs, cette assurance dans les propos de The Best n’est pas sans rappeler celle du Notorious , qui fera son retour à l’UFC le 29 juin prochain, en main event de l’UFC 303 face à Michael Chandler.

Quelle suite pour Doumbè ?