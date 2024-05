MMA : Un combattant UFC tient des propos choquants à l’égard de McGregor

Florian Barré

Onzième de la catégorie welterweight de l’UFC, Joaquin Buckley (9-4) a remporté un combat à la décision unanime samedi soir alors qu’il affrontait Nursulton Ruziboev en co-main event de l’UFC Louisville. Après son succès, celui-ci a call-out et adressé un message rempli d’insultes à l’égard de Conor McGregor, lui qui fera son retour fin juin dans la cage, contre Michael Chandler.

Lors du co-main event de l’UFC ce week-end, Joaquin Buckley a impressionné les fans présents dans la salle lorsqu’il a battu l’Ouzbékistan Nursulton Ruziboev par décision unanime (30-27, 30-26, 29-27). Après la victoire, Buckley a call-out la superstar de l'UFC Conor McGregor, qui revient le 29 juin face à Michael Chandler, après trois ans sans combattre. « Conor McGregor, je te veux », a-t-il déclaré enragé.

Des propos très virulents

« Tu te bats en -77kg (contre Chandler), mais tu ne combats pas un poids welter. Tu combats un nain léger. Viens à moi. Tu as dit que tu as pris du poids, mais tu intimides Sean O'Malley et Ryan Garcia. Viens m'intimider, chien. Voyons de quoi tu es capable réellement », poursuit Buckley avant d’exploser. « J’ai fait des recherches sur le nom des McGregor et tu viens d’une lignée de pu***, ton père, ton grand père, ton arrière grand père étaient des pu*** donc je pense qu’on peut dire sans trop se mouiller que ta mère a aussi élevé une petite pu**. »

« Tu dois décapiter le roi »