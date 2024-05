MMA - UFC : Jon Jones attaque Aspinall mais n’écarte pas un affrontement futur

Florian Barré

Alors qu’aucune date officielle n’existe pour l’heure, Jon Jones et Stipe Miocic devraient bel et bien s’affronter d’ici quelques mois. Initialement, les deux hommes avaient prévu de combattre pour l’UFC 295, en novembre dernier. Malheureusement, « Bones » s’est blessé et l’UFC a choisi d’appeler Tom Aspinall dans un combat pour la ceinture intérimaire contre Sergei Pavlovich. Depuis lors, Jones et Aspinall se cherchent.

Cela fait quelques jours que Jon Jones a repris l’entraînement en vue de son combat contre Stipe Miocic. Considéré comme le plus grand combattant de l’histoire du MMA par de nombreux observateurs, celui-ci refuse d’affronter n’importe qui. Ainsi, l’Américain se moque régulièrement des suggestions selon lesquelles il devrait annuler son choc contre Miocic pour privilégier Tom Aspinall et son titre par intérim. Sur son compte X (ex-Twitter), Bones en a récemment rajouté une couche.

« Je vais lui donner ce qu’il veut »

« Je suis au milieu d’une décision assez claire. Je m’en tiens aux plans exacts et originaux, et je me bats contre l’homme qui a tout mon respect. Je ne négligerai pas tout l’entraînement de Stipe pour me battre contre un autre train de hype potentiel qui ne sera peut-être même plus là dans trois ans (sous-entendu Aspinall). Je ne change pas mes plans pour qui que ce soit. Stipe est le meilleur poids lourd de tous les temps et il travaille comme un fou. Je vais lui donner ce qu’il veut, et je vais revendiquer une autre tête. Ce qui vient après vient après » a écrit Jon Jones, ne révoquant pas non plus l’idée d’affronter Aspinall après Miocic.

Aspinall fait de l’ombre à Miocic