MMA - Boxe : Suite aux accusations de dopage, Conor McGregor s’en prend violemment à Ryan Garcia

Florian Barré

L’ancien champion UFC Conor McGregor a vu de nombreux pugilistes entrer sur le ring au fil des ans, dont l’étoile montante Ryan Garcia. L’année dernière, le « Notorious » qualifiait celui-ci de « futur de la boxe » mais depuis quelques jours, son avis semble avoir changé sur la jeune pépite américaine. En effet, depuis que « The Flash » a été testé positif à un médicament améliorant la performance, l’Irlandais ne mâche pas ses mots.

La nouvelle a éclaté le 1er mai. Ryan Garcia aurait été testé positif à l'ostarine avant son combat du 20 avril contre Devin Haney, que The Flash a remporté haut la main. L’ostarine est une substance connue pour aider à la performance et à la récupération sans les effets secondaires courants liés à l'utilisation de stéroïdes. Quelques heures plus tard, Conor McGregor - qui fait son retour à l’UFC le 29 juin contre Michael Chandler - a exprimé sa déception à l'égard de Garcia dans un message X (ex-Twitter) supprimé depuis.

MMA - UFC : Call-out par Jon Jones, Alex Pereira réagit ! https://t.co/Ju2J9sXiek pic.twitter.com/TIborfkMYm — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

« Je vais te fracasser avec mes coudes »

Dans ce message, The Notorious demande une interdiction à vie de combattre et compare Garcia à un autre combattant UFC : « Il a triché sur le poids et s’est dopé, tu devrais être interdit à vie. Triste et un peu écœuré. Ne t'approche jamais de moi si je te vois un jour, Ryan Garcia. Je suis vraiment dégoûté. Cette ostarine me rappelle Sean O'Malley, il était aussi dedans. Je n'aime pas ça, je vais vous mettre tous les deux K.O, je vais réserver les vols dès maintenant pour un sparring dur. Deux petites têtes d'ostarine, je vous monterai en l’air tous les deux comme des autruches. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Si j'étais le père de Haney, tu serais mort pour avoir fait ça. Que t'est-il arrivé, espèce d'idiot ? Remets-toi les idées en place sinon je vais te fracasser avec mes coudes. Bravo Devin (Haney), bien joué. Ta performance vient de devenir encore plus héroïque. »

Garcia et O’Malley répondent